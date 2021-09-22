Заразившийся коронавирусом экс-глава ИВ Билясуварского района подключен к аппарату ЭКМО

БАКУ /Trend/ - Состояние экс-главы ИВ Билясуварского района Махира Гулиева, заразившегося коронавирусом, остается тяжелым. Он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Об этом сказал Trend в среду адвокат Гулиева.

По словам адвоката, в состоянии здоровья его подзащитного улучшений нет: «Он уже десять дней как подключен к аппарату ЭКМО. Его состояние остается тяжелым».

Напомним, что Махир Гулиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности 29 апреля прошлого года. Следственным органом ему были предъявлены обвинения по статьям 179 (присвоение и растрата), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2. (повторное получение взятки) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Предварительное следствие по делу было завершено, и для дальнейшего рассмотрения оно было направлено в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

Поскольку Гулиев заразился коронавирусом, он был переведен из Астаринского СИЗО в Центральный таможенный госпиталь.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев)