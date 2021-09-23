Познакомьтесь с выпускником средней школы British School в Баку (ФОТО)

Махмуд Гусейнов

Средняя школа: British School in Baku (BSB)

Высшее учебное заведение: Ноттингемский университет, Университетский колледж Лондона

Махмуд Гусейнов – выпускник средней школы British School в Баку. В этом году, после успешного окончания Ноттингемского университета, одного из самых престижных вузов мира, он решил продолжить свое образование в Университетском колледже Лондона, который занимает второе место в списке лучших университетов столицы Великобритании.

Он – следующий в списке выпускников British School In Baku, достигших успеха.

Махмуд Гусейнов рассказывает о своем опыте обучения в BSB и о том, как это ему помогло добиться успеха.

– Не могли бы вы рассказать о себе?

– Меня зовут Махмуд, я окончил среднюю школу British School в Баку в 2018 году. За годы учебы в BSB я заработал различные сертификаты за академические достижения по разным дисциплинам, был удостоен специальной награды директора школы за академические успехи. Следует подчеркнуть, что мне удалось добиться высоких успехов благодаря постоянной поддержке моих учителей. В связи с этим я хочу поблагодарить всех моих учителей.

Помимо этого, благодаря моей высокой ответственности я был избран президентом студенческого сообщества нашей школы по результатам голосования многих студентов, обучающихся там.

После окончания BSB при особой поддержке д-ра Самира Валиева, исполнительного директора и основателя BSB, я подал заявку в Ноттингемский университет, который входит в список 100 лучших университетов мира, и получил предложение продолжить обучение на факультете машиностроения на степень бакалавра (с 2018-2021 гг.). В годы учебы в Ноттингемском университете меня всегда выделяли мои наставники, с которыми у меня установились личные отношения, и они возложили на меня определенные обязанности. На последнем курсе в Ноттингемском университете я изучал мехатронику и электронные модули, а также был занят проектом по робототехнике. Я стал студентом Ноттингемского университета, получившим наивысшую оценку среди моих сверстников, и закончил бакалавриат с отличием.

В настоящее время я получил предложение от Университетского колледжа Лондона (UCL), который занимает второе место в списке лучших университетов столицы Великобритании, на получение степени магистра в области робототехники и компьютерных наук. Я начну свою учебу в UCL в сентябре 2021 года и окончу колледж в сентябре 2022 года.

– Что вдохновило вас на поступление в Ноттингемский университет?

– В студенческие годы в BSB я поставил перед собой цель – стараться изо всех сил, чтобы достичь всего возможного в моем академическом или образовательном путешествии. Я поставил эту цель, потому что необходимо было сделать выбор: упорно учиться в течение следующих 5-10 лет и пожинать плоды этих усилий на протяжении всей моей жизни или отказаться от дальнейшего образования и сожалеть об этом всю свою жизнь. Конечно, ответ был очевиден, и я должен был поставить перед собой соответствующую цель. Когда я получил предложение от Ноттингемского университета, это была хорошая возможность подумать. Ноттингемский университет предлагал хорошие возможности для получения образования, и это действительно соответствовало моим целям.

– Какой у вас опыт жизни и учебы в Великобритании?

– На мой взгляд, жизнь в другой стране – прекрасный опыт, особенно если речь о Великобритании. В течение первого и половины второго года обучения в Ноттингемском университете я жил в Великобритании. Для меня это была прекрасная возможность завести друзей со всего мира и из Англии. Я встретил много людей из разных стран, познакомился с их культурами. Мне также приходилось много раз ездить в Лондон, который находится в 250 км от Ноттингема (например, 2 часа на машине), побывал там во многих известных местах.

К сожалению, во второй половине второго и третьего года моего обучения пандемия COVID-19 затронула все университеты, в том числе и Ноттингемский. Таким образом, мне пришлось вернуться на родину и продолжить учебу онлайн. Следует отметить, что онлайн-обучение в Ноттингемском университете было таким же хорошим, как и очное, и качество преподавания не снизилось.

– С какими основными трудностями вам пришлось столкнуться в первые годы жизни в Великобритании?

– В первые же месяцы жизни в Ноттингеме я столкнулся с некоторыми трудностями, так как плохо знал город и почти не имел друзей. Однако это затруднение было временным. Вскоре я привык к Ноттингему, и все трудности превратились в радость. Жизнь в другой стране сделала меня более зрелым и опытным, потому что я должен был взять на себя полную ответственность. Мне приходилось разделять, контролировать и управлять своим временем и самостоятельно решать любые возникающие проблемы. Это подготовило меня к жизни и научило стоять на ногах. В целом, я очень доволен тем, что живу в Великобритании в последние годы, и считаю, что в жизни в другой стране нет негативных аспектов.

– Что вы узнали за последние несколько лет, что способствовало вашему успеху?

– Один из самых важных аспектов жизни, который я усвоил, заключается в том, что, несмотря ни на что, мы никогда не должны бояться ошибок и неудач. Помимо этого, я научился быть упрямым в достижении своих целей. Я никогда не боялся тяжелой работы и считаю, что тяжелая работа не вредит людям. Иногда для достижения моих давних целей и задач я занимался 20 часов подряд, без перерывов на отдых и сон.

Во время учебы в BSB, Ноттингемском университете и в своей профессиональной карьере я всегда был упрям в изучении нового. Другая важная вещь, конечно же, это применение того, что вы узнали, к реальным проблемам. Моя работа не только научила меня применять свои теоретические знания к практическим проблемам в реальной жизни, но и научила уважать других людей и их мнения.

– Как ваше образование в British School в Баку помогло вам в достижении ваших успехов в дальнейшем образовании и карьере?

– BSB прежде всего позволил мне, и это самое главное, бегло говорить и понимать по-английски. Это была одна из самых важных вещей, которых я должен был достичь, чтобы поехать на учебу в Великобританию. После обучения в BSB я набрал высокий балл на IELTS, который был больше, чем требовалось для поступления в Ноттингемский университет. Помимо этого, сертификация, или, другими словами, доверие и репутация BSB в Великобритании, позволили мне поступить в университет намного проще, чем если бы я закончил любую другую школу. Конечно, знания, которые я получил в BSB по физике, математике и химии, были равнозначны изучению на уровне Великобритании, поэтому в плане знаний у меня тоже не было проблем во время учебы в Ноттингемском университете.

– Какие самые важные моменты и проблемы последних лет вы можете выделить?

– Одна из важных задач, которые мне пришлось решить, заключалась в том, чтобы сосредоточиться на получении наивысшего бала, на который я только был способен. Наш курс (Машиностроение) – один из самых сложных в Ноттингемском университете, и мне нужно было набрать не менее 70%, чтобы оказаться в первой категории студентов по оценкам. К счастью, все мои усилия позволили мне получить намного больше, чем 70%, а именно – 83,5%. Как отмечалось ранее, другой сложностью, конечно же, была работа над проектом по производству тензодатчиков. Это значительно усложняло ситуацию, так как работу над непростым проектом приходилось совмещать с учебой на самом сложном курсе, а именно – на третьем, последнем.

– Каковы ваши основные интересы и хобби?

– Мои увлечения – это спорт, чтение книг и научных статей, а также игра в шахматы. В настоящее время я занимаюсь ММА (смешанные единоборства) и считаюсь профессиональным бойцом ММА. Я участвовал в трех соревнованиях по ММА и дважды занимал первое место (в Баку и Азии), и один раз – второе место (соревнования по Азербайджану). Я также часто читаю книги и научные статьи, в основном в сфере нейробиологии, психиатрии и психологии.

– Не могли бы вы рассказать нам о своей работе, если в данный момент работаете где-то?

– Начиная с момента, когда я учился на третьем курсе в Ноттингемском университете, я работал главным инженером в одной из компаний промышленного сектора Ирана. Точнее говоря, я работаю в компании Sprint ltd. Это один из ведущих производителей электронных весов в Иране. За время моей работы там я и моя команда добились множества результатов. Один из наиболее важных аспектов нашей работы основан на производстве тензодатчиков (датчиков веса для электронных весов). Этот проект был важен, потому что на Ближнем Востоке наша компания – первая в плане производства датчиков веса (технология тензодатчиков сложна, поэтому они производятся только в Китае и Европе). Это было большим достижением, и наша компания была награждена государством. Для меня, как руководителя группы и менеджера, это тоже был большой успех.

– Какой совет вы бы дали родителям и школьникам, рассматривающим возможность поступления в BSB?

– Я бы посоветовал родителям всерьез рассмотреть BSB как потенциальное место для получения образования. Не только потому, что их дети получат все возможности, которые BSB предлагает учащимся, такие как свободное владение английским языком в будущем, обучение высококвалифицированным и подготовленным персоналом и возможность учиться за границей после окончания учебы, но еще и потому, что у детей будет возможность подружиться с людьми из успешных семей.

– Каковы ваши надежды на будущее?

– В будущем, после окончания UCL, планирую получить степень доктора философии в США. Для защиты докторской диссертации я нацелен на Массачусетский технологический институт. После получения докторской степени я планирую работать в промышленном секторе, а также проводить конференции и читать лекции во многих университетах, включая университеты Азербайджана. Я бы хотел читать лекции и в BSB.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить своего отца за всю его поддержку. Я верю, что психологическая поддержка, которую он мне оказал, наряду с финансовой, была очень важной. Он объяснил мне правильные причины: как и почему я должен ставить и достигать свои цели. Он всегда доверял моим решениям и верил в меня, всегда гордился мной. Другими словами, он был для меня скорее близким другом, чем авторитарным отцом. Он никогда не заставлял меня бояться или стыдиться своих неудач, когда я о них ему рассказывал. На самом деле, когда я терпел неудачу, он всегда заверял меня, что неудача – это часть процесса достижения успеха.

С другой стороны, мой отец лично прививал мне любовь к религии и Богу. Конечно, я часто молился Богу, чтобы он помог мне достичь моих целей. Я верю, что мои убеждения о Боге и исламе не только поддерживали меня духовно и побуждали к достижению моих целей, но и помогали мне физически. Исходя из этого, я считал зависимость аморальным явлением. Моя религия и убеждения позволили мне держаться подальше от этих вещей. Это было важно, особенно в стране, где ты далек от родителей, чтобы избежать неприятностей и неконтролируемых зависимостей. Таким образом, я считаю, что, если бы мой отец не поддерживал меня во всех возможных аспектах, я не стал бы тем человеком, которым являюсь сейчас.

Информацию предоставила Нигяр Гафарли, менеджер по связям с общественностью British School.

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