В учебных заведениях Азербайджана пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти (версия 2)

(первая версия в 11:22)

БАКУ /Trend/ - Во всех учебных заведениях Азербайджана 27 сентября будут организованы мероприятия, посвященные Дню памяти, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Ведомство планирует проведение в этот день конференций, семинаров, лекций, круглых столов, вебинаров, открытых уроков, литературно-художественных композиций, фотовыставок и выставок рисунков, творческих конкурсов и интеллектуальных игр.

Также среди школьников будут организованы шахматный турнир и соревнования по некоторым видам спорта.

Темами уроков станут Отечественная война Азербайджана, мужество наших солдат и офицеров, а также те, что связаны с Днем памяти и Днем Победы.

Кроме того, будут организованы экскурсии в Мемориальный комплекс Отечественной войны, Музей Победы, дни памяти шехидов и посещения их могил.

В учебных заведениях пройдут встречи с солдатами и офицерами, ранеными участниками войны, членами семей шехидов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)