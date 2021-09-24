В учебных заведениях Азербайджана пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти (версия 2)
(первая версия в 11:22)
БАКУ /Trend/ - Во всех учебных заведениях Азербайджана 27 сентября будут организованы мероприятия, посвященные Дню памяти, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.
Ведомство планирует проведение в этот день конференций, семинаров, лекций, круглых столов, вебинаров, открытых уроков, литературно-художественных композиций, фотовыставок и выставок рисунков, творческих конкурсов и интеллектуальных игр.
Также среди школьников будут организованы шахматный турнир и соревнования по некоторым видам спорта.
Темами уроков станут Отечественная война Азербайджана, мужество наших солдат и офицеров, а также те, что связаны с Днем памяти и Днем Победы.
Кроме того, будут организованы экскурсии в Мемориальный комплекс Отечественной войны, Музей Победы, дни памяти шехидов и посещения их могил.
В учебных заведениях пройдут встречи с солдатами и офицерами, ранеными участниками войны, членами семей шехидов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)