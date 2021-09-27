В Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку почтили память шехидов Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - 27 сентября в Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку прошла церемония поминовения шехидов Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend.

Богослужение в память шехидов провел протоиерей Леонид Милтых.

Как сказал журналистам пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Константин Поминов, все военнослужащие азербайджанской армии, независимо от национальности и вероисповедания, до последней капли крови сражались, защищая родную землю.

Память о шехидах-героях Отечественной войны будет жить вечно, подчеркнул Поминов.

Он также сообщил, что в Азербайджане делается все необходимое для того, чтобы в стране царила атмосфера дружбы и добрососедства между представителями всех национальностей и религий.

Отметим, что год назад в этот день началась 44-дневная Отечественная война, в результате которой славная азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила наши земли от почти 30-летней оккупации

В связи с годовщиной этого исторического события по всей стране проходят мероприятия в память о шехидах, героически погибших в борьбе за восстановление территориальной целостности нашей страны. Также в Азербайджане чтят память мирных жителей, ставших жертвами армянской агрессии.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)