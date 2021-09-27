В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана членам семей шехидов вручены ордена и медали (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской АР по случаю годовщины начала Отечественной войны прошло памятное мероприятие, в котором приняла участие группа членов семей шехидов.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память шехидов.

Выступая на мероприятии, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев подчеркнул, что среди раненых и ставших шехидами в боях за территориальную целостность Азербайджана были и военнослужащие Отдельной общевойсковой армии. По его словам, в результате успешного продолжения политической линии, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня внимание и забота о ветеранах войны и семьях шехидов – одно из основных направлений социальной политики страны. «Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов осуществляют последовательные меры по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, ветеранов войны и семей шехидов. Награждение ветеранов войны – это высокая оценка государством деятельности патриотов», – сказал Керем Мустафаев.

Затем членам семей шехидов, награжденных соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева, были вручены различные ордена и медали.

Родители шехидов – Габиль Мамедов, Ильхам Абдуллазаде и Айтен Эйвазова поблагодарили государство и рассказали о заботе, оказываемой участникам войны, ветеранам и семьям шехидов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)