На судебном процессе бывших должностных лиц МИД Азербайджана были заслушаны показания свидетелей

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу бывших должностных лиц МИД Азербайджана – начальника Управления делами ведомства Фархада Моллазаде и сотрудника Консульского управления Салима Ализаде, сообщает в среду Trend.

На процессе были заслушаны свидетельские показания.

Процесс будет продолжен 5 октября.

Отметим, что указанные лица были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Им были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311 (взяточничество) Уголовного кодекса Азербайджана.

В отношении указанных лиц Сабаильским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако через некоторое время она была изменена на домашний арест.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)