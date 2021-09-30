Суд не отпустил экс-главврача модульного госпиталя МЧС Азербайджана под домашний арест

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг начался судебный процесс по уголовному делу бывшего главного врача модульного госпиталя медицинской службы МЧС Азербайджана Имрана Агаева, а также должностных лиц медучреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Оруджева.

Как сообщает Trend, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева были уточнены анкетные данные подсудимых. Было подчеркнуто, что в отношении Гулу Оруджева была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, остальные обвиняемые арестованы решением суда.

Защитники этих подсудимых выступили с ходатайством о смене меры пресечения на домашний арест.

Талех Иманлы отказался от показаний, данных во время предварительного следствия. Его адвокат выступил с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении своего подзащитного.

Прокурор, комментируя данное ходатайство, подчеркнул, что по делу рассматриваются не только показания обвиняемого, но и другие многочисленные доказательства.

Суд отклонил выдвинутые ходатайства. Очередное заседание назначено на седьмое октября.

Ранее, в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, возникли обоснованные подозрения в том, что работавший на должности главного врача модульного госпиталя Имран Агаев, войдя в сговор с должностными лицами этого учреждения – Руфатом Велизаде, Талехом Иманлы и Гулу Оруджевым, получил у шести человек в целом 10 500 манатов в обмен на помещение больных в отделение, считающееся «VİP-корпусом» госпиталя, и оказание пациентам более высокого уровня медицинских услуг, требовал взятки (в целом 5000 манатов) у отдельных сотрудников больницы за продолжение их деятельности в этом учреждении путем повторного заключения трудового договора.

Помимо этого, возникли обоснованные подозрения в том, что Имран Агаев получил у 140 больных коронавирусом в целом 51 600 манатов за их транспортировку в модульный госпиталь машинами скорой помощи ООО Medi Style, учредителем и директором которого он является. Также возникли подозрения в том, что Имран Агаев, нарушив противоэпидемический, санитарно-гигиенический и карантинный режимы, создал зараженному коронавирусом Руфату Велизаде (должностное лицо учреждения) условия для свободного выхода из здания госпиталя, что вызвало реальную угрозу распространения болезни.

На основании собранных доказательств Имрану Агаеву и другим было предъявлено окончательное обвинение по статьям 139-1.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2 УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев)