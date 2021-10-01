Синоптики рассказали, сколько сохранится дождливая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С вечера третьего до седьмого октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди с перерывами, местами ливни.

Как сообщили в пятницу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии, скорость северо-восточного ветра шестого октября будет достигать 15-18 метров в секунду.

Нестабильная погода до седьмого октября ожидается и в регионах Азербайджана, где прогнозируются дожди, местами ливни, в частности, в северных районах, в горах - снег. Скорость восточного ветра будет местами достигать 15-20 метров в секунду. Прогнозируется повышение уровня воды в реках.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)