Завтра в Азербайджане ожидаются сильные дожди
БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 4 октября в Азербайджане.
Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидаются дожди. В некоторых местах - интенсивные. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 13-16 градусов, днем 19-22 градуса тепла, в Баку – ночью 14-16 градусов, днем 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление будет на уровне 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
На Абшеронском полуострове ожидается влажная погода, относительно неблагоприятная для метеочувствительных людей.
В регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди. Местами ливни, сильные в северных и восточных регионах, в горах ожидается снег.
Утром местами будет туман. Восточный ветер усилится. Ночью температура воздуха составит 12-16, днем 16-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.