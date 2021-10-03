Завтра в Азербайджане ожидаются сильные дожди

Общество 3 октября 2021 13:09 (UTC+04:00)
Завтра в Азербайджане ожидаются сильные дожди

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 4 октября в Азербайджане.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидаются дожди. В некоторых местах - интенсивные. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-16 градусов, днем 19-22 градуса тепла, в Баку – ночью 14-16 градусов, днем ​​19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ​​70-80%.

На Абшеронском полуострове ожидается влажная погода, относительно неблагоприятная для метеочувствительных людей.

В регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди. Местами ливни, сильные в северных и восточных регионах, в горах ожидается снег.

Утром местами будет туман. Восточный ветер усилится. Ночью температура воздуха составит 12-16, днем ​​16-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем ​​5-10 градусов тепла.

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