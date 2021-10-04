Жду разминирования Джебраила, чтобы вернуться на родную землю - уроженец района

БАКУ /Trend/ - Жду разминирования Джебраила, чтобы вернуться на родную землю.

Об этом в понедельник сказал Trend бывший вынужденный переселенец из Джебраила Фазиль Гулиев.

Говоря о том, какие чувства он пережил, услышав об освобождении Джебраила, Гулиев сказал, что это был один из самых счастливых дней в его жизни.

"Проходит год со дня освобождения города Джебраил, в котором я родился. Я принимал участие в первой Карабахской войне, в боях за Джебраил, Физули и Зангилан. Услышав, будучи на работе, новость об освобождении Джебраила, я заплакал от радости. Я ждал этого дня долгие годы. Благодарю Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и нашу армию за то, что подарили нам эту радость. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, желаю скорейшего исцеления всем ветеранам", - сказал Гулиев.

Напомним, что сегодня исполняется год со дня освобождения от армянской оккупации города Джебраил и ряда сел Джебраильского района - Кархулу, Шукюрбейли, Юхары Маралйан, Чаракан, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад и Деджал.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев)