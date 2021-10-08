В Азербайджане ряду колледжей присвоен статус юридического лица публичного права
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ряду колледжей присвоен статус юридического лица публичного права.
Как передает в пятницу Trend, соответствующее решение о реорганизации некоторых средних специальных учебных заведений подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, следующим учебным заведениям присвоен статус юридического лица публичного права:
- Азербайджанский финансово-экономический колледж при Азербайджанском государственном экономическом университете;
- Азербайджанский государственный педагогический колледж при Азербайджанском государственном педагогическом университете;
- Бакинский нефтяной энергетический колледж при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности;
- Колледж искусств при Азербайджанской академии художеств;
- Строительный колледж при Азербайджанском архитектурно-строительном университете;
- Музыкальный колледж при Азербайджанской национальной консерватории;
- Бакинский государственный колледж связи и транспорта при Азербайджанском техническом университете;
- Бакинский технический колледж при Азербайджанском техническом университете;
- Сумгайытский государственный технический колледж при Сумгайытском государственном университете;
- Агджебединский педагогический колледж;
- Агдамский государственный социально-экономический колледж;
- Агдамский музыкальный колледж;
- Агдашский государственный гуманитарный колледж;
- Астаринский педагогический колледж;
- Бардинский государственный колледж управления и технологий;
- Гекчайский государственный колледж управления и технологий;
- Исмаиллинский государственный гуманитарно-технологический колледж;
- Газахский государственный социально-экономический колледж;
- Губинский государственный социально-экономический колледж;
- Масаллинский государственный региональный колледж;
- Сабирабадский государственный социально-экономический колледж;
- Шамахинский государственный региональный колледж;
- Ширванский государственный экономико-гуманитарный колледж;
- Шушинский гуманитарный колледж;
- Товузский государственный социально-экономический колледж;
- Загатальский государственный колледж управления и технологий.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)