ГЭЦ Азербайджана предупредил лиц, привлекаемых к управлению экзаменами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане к управлению экзаменами, которые проводит Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), будут привлекаться лица, имеющие COVID-паспорт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

В сообщении отмечается, что наличие этого документа у граждан (данные которых внесены в информационную базу ГЭЦ), привлекаемым к управлению экзаменами, будет проверяться заблаговременно.

К управлению экзаменами будут привлекаться лица, получившие обе дозы вакцины от коронавируса, говорится в сообщении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)