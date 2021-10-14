В Азербайджане 25 из 30 энергетических напитков не являются энергетиками – Агентство пищевой безопасности

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело мониторинги, чтобы определить, являются ли безалкогольные напитки, предлагаемые под видом энергетических напитков, действительно энергетиками.

Об этом сказал в четверг председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за последние девять месяцев, сообщает Trend.

Он отметил, что в результате анализов, проведенных по 30 образцам, было определено, что только 5 являются энергетическим напитком: "Из них только один был правильно маркирован. Остальные 25 образцов не являлись энергетическими напитками ни по экспертизе маркировочных обозначений, ни по анализу содержимого".

По словам Тахмазли, в отношении производителей, нарушающих требования законодательства и обманывающих потребителей, сделано обращение в Госслужбу по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком для принятия соответствующих мер.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)