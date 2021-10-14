В Губинском районе активизировался оползень - ИВ

БАКУ /Trend/ - На территории села Грыз Дехне в Губинском районе 13 октября активизировался оползень, сообщил в четверг Trend первый заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Тариэль Ибрагимов.

"Оползень сошел на территории площадью более 50 гектаров. На место прибыли сотрудники министерств экологии и природных ресурсов и по чрезвычайным ситуациям. Оползень сошел на расстоянии 300-400 метров от села. В селе всего около 10 домов, в некоторых из них никто не живет. Остальные семьи предупреждены о необходимости переселения к родственникам. На территории принимаются меры по стабилизации обстановки с развитием оползневого процесса", - сказал Ибрагимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)