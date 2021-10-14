Награждена группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане (ФОТО)

Общество 14 октября 2021 18:11 (UTC+04:00)
Награждена группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Приказом министра обороны награждена группа военнослужащих азербайджанской армии, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, состоялась церемония вручения наград азербайджанским миротворцам, представившим нашу страну и армию на высоком уровне, проявившим храбрость и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей и выполнении поставленных задач.

Генерал-майор Кянан Сеидов довел до личного состава приказ министра обороны и вручил военнослужащим медали Азербайджана "За доблесть" и "За отличие в военной службе".

Отметим, что седьмого октября текущего года соответствующим Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева военнослужащие, принимавшие участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, были также награждены медалями “За отвагу” и “За военные заслуги”.

Награждена группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане (ФОТО) - Gallery Image
Награждена группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане (ФОТО) - Gallery Image
Награждена группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Награждена группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Между Азербайджаном и Россией активно развиваются безналичные переводы - заместитель директора сервиса &quot;Золотая Корона&quot;
Между Азербайджаном и Россией активно развиваются безналичные переводы - заместитель директора сервиса "Золотая Корона"
Азербайджан и американский венчурный фонд достигли соглашения в области инноваций
Азербайджан и американский венчурный фонд достигли соглашения в области инноваций
Состоялся финальный этап конкурса «AZERCELL CUP» по программированию среди школьников (ФОТО)
Состоялся финальный этап конкурса «AZERCELL CUP» по программированию среди школьников (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Эксперт прокомментировал участие Туркменистана в Тюркском союзе Туркменистан 18:33
В Минске прошла трехсторонняя встреча между главами МИД Азербайджана, России и Армении Политика 18:29
SOCAR увеличила экспорт нефтехимической продукции почти на 90% Энергетика 18:16
Министр энергетики принял участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя» (ФОТО) Энергетика 18:11
Награждена группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане (ФОТО) Общество 18:11
В Азербайджане прием банкнот в долларах США посредством банкоматов приостановлен Финансы 18:07
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку трубных материалов Тендеры 18:03
В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие лаборатории STEAM Общество 17:59
Азербайджан увеличил экспорт газа почти вдвое Энергетика 17:53
В Баку пройдет 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке Общество 17:48
В Азербайджане созданы новые специальности в сфере профобразования Общество 17:42
Казахстанское АО закупит комплектующие к вентиляционному оборудованию Тендеры 17:36
SOCAR увеличила добычу нефти и газа в III квартале Энергетика 17:35
Зангезурский коридор обеспечит самый короткий сухопутный путь из Азии в Европу Экономика 17:34
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 91 новый случай, 3 летальных исхода Кыргызстан 17:25
Узбекская холдинговая корпорация получила приток газа из двух скважин Энергетика 17:23
США предоставят ливанской армии дополнительную помощь в размере $67 млн США 17:21
Президент Франции и Таджикистана обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества Таджикистан 17:20
Названы услуги, которые будут оказываться в модульной больнице города Шуша (ФОТО) Общество 17:19
В Азербайджане открылся самый большой кинотеатр CinemaPlus (ФОТО) Интересное 17:17
Армия Ливана установила личности подстрекателей беспорядков в Бейруте Арабские страны 17:17
Грузия сократила импорт медицинских товаров из Турции Турция 17:10
Россия возобновит рейсы с Ираном с 9 ноября Иран 17:07
Итоги валютных торгов: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 17:04
Туркменистан стал лидером по поставкам электроэнергии Туркменистан 17:00
AZAL может пополнить свой авиапарк новыми Boeing 787 Dreamliner Транспорт 16:52
Сергей Меликов избран главой Республики Дагестан Россия 16:50
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана встретился с турецким коллегой (ФОТО) Политика 16:49
В Индии прошло модное дефиле, посвященное Азербайджану (ФОТО) Стиль 16:43
Армяне уничтожили 95% исторических и культурных памятников в Карабахе – азербайджанский министр Общество 16:42
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:41
В Азербайджане выявлено еще 1 448 случаев заражения коронавирусом, вылечились 847 человек Общество 16:35
Обвиняемый по ряду статей УК Азербайджана экс-главврач модульного госпиталя МЧС отказался от дачи показаний на суде Общество 16:27
Между Азербайджаном и Россией активно развиваются безналичные переводы - заместитель директора сервиса "Золотая Корона" Экономика 16:25
Президент Грузии прибыла в Швейцарию с официальным визитом Грузия 16:17
Перехвачен БПЛА незаконных армянских вооруженных отрядов - минобороны Азербайджана (ФОТО) Политика 16:06
Закир Султанов признал себя виновным по предъявленным обвинениям Общество 15:55
Совет безопасности Ливана призвал к сохранению гражданского мира в стране Арабские страны 15:49
В Минске прошла встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО) Политика 15:45
ЕБРР продолжает поддерживать развитие энергетической инфраструктуры в Казахстане Энергетика 15:41
Азербайджан и американский венчурный фонд достигли соглашения в области инноваций ИКТ 15:37
Туркменская хлопкопрядильная фабрика обнародовала данные по экспорту Туркменистан 15:29
В Губинском районе активизировался оползень - ИВ Общество 15:29
Siemens намерен участвовать в модернизации железнодорожных технологий в Узбекистане (Эксклюзив) Транспорт 15:18
Туркменское предприятие обнародовало объем отгрузки нефтепродуктов потребителям Туркменистан 15:17
Народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов удостоен международной премии Ассамблеи народов Евразии Культура 15:07
Три человека погибли в перестрелках в Бейруте (Обновлено) Арабские страны 14:57
Центробанк Азербайджана продал на валютном аукционе свыше $60 млн Финансы 14:38
На строительство автодороги на Абшероне выделены 3,3 млн манатов – Распоряжение Политика 14:36
Siemens о проекте локализации производства электротехнического оборудования в Узбекистане (Эксклюзив) Бизнес 14:22
Азербайджанские следователи убойного отдела ищут таинственного серийного убийцу (ФОТО) Культура 14:16
Названо число вакцинированных от коронавируса подростков в Азербайджане Общество 14:06
Открытие транспортных коммуникаций принесет пользу всем странам региона - глава МИД Азербайджана Политика 14:05
В Азербайджане около 20 тыс. лиц получили сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19 Общество 14:02
Siemens рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества с Узбекистаном (Эксклюзив) Бизнес 13:54
Азербайджан и "Лукойл" обсуждают проекты в области альтернативной энергетики Экономика 13:51
Удивительный вечер на берегу Каспийского моря – сюрприз от EMINа Звёздный мир 13:42
В Анкаре состоялась встреча глав Совбезов Азербайджана и Турции (ФОТО) Политика 13:42
Сухопутная граница Ирана с Туркменистаном открывается спустя 20 месяцев Туркменистан 13:38
Новое приложение упростит доступ для бизнеса к услугам Домов МСБ в Евлахе и Хачмазе Бизнес 13:21
Азербайджанский фильм признан лучшим в США - Only the Best International Fil Awards (ФОТО) Культура 13:19
Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла Общество 13:13
В Азербайджане 25 из 30 энергетических напитков не являются энергетиками – Агентство пищевой безопасности Общество 13:13
Телеком операторы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана подписали Меморандум о Сотрудничестве (ФОТО) Бизнес 13:11
Состоялся финальный этап конкурса «AZERCELL CUP» по программированию среди школьников (ФОТО) ИКТ 13:10
Министр молодежи и спорта посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Общество 13:08
ОАО "Азерсу" планирует привлечь инвестиции в реализацию своих проектов Экономика 13:04
Новак заявил, что Россия в 2021 году установит новый рекорд по объему добычи газа Россия 13:01
ЕБРР поможет Узбекистану в проведении первой своп-операции Финансы 13:00
Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова Политика 12:59
Встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении послужит оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе – Захарова Политика 12:54
В Узбекистане началось досрочное голосование на выборах президента Узбекистан 12:44
В Азербайджане оборот по онлайн-кассам нового поколения значительно вырос за год Экономика 12:33
Азербайджан планирует увеличить экспорт яблок в Россию более чем вдвое - Агентство Экономика 12:25
Интенсивная глобализация и богатства музеев – что обсуждают в Баку эксперты из разных стран мира (ФОТО) Культура 12:20
В Марселе сгорели около 30 прогулочных катеров Европа 12:19
Россия и Венгрия обсудили вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации от ковида Россия 12:06
Азербайджан имеет на Каспии огромные запасы газа, которые при определенных условиях также могут быть использованы – министр Энергетика 12:04
В Приморском национальном парке Баку пройдет благотворительная ярмарка (ВИДЕО) Общество 11:58
PASHA Bank подбирает партнеров для обеспечения кибербезопасности банковских продуктов Экономика 11:50
Кредит от ABB для работников железной дороги! Энергетика 11:46
Названо число вакцинированных от коронавируса в Узбекистане Узбекистан 11:40
В ОАЭ заявили, что будут координировать с ОПЕК+ вопрос наращивания добычи нефти Энергетика 11:39
Поступления в госбюджет Азербайджана по линии налоговой службы превысили прогноз более чем на 20% Экономика 11:33
В Грузии за сутки выявлено более 4,2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:32
Обсуждено стратегическое сотрудничество Туркменистана и ООН Туркменистан 11:26
Туркменистан организует регулярные грузовые авиарейсы в ряд стран Туркменистан 11:17
В Азербайджане с начала года приостановлена работа более 200 предприятий – Агентство Экономика 11:14
Генсек ОПЕК заявил, что новые штаммы коронавируса повлияли на ситуацию на нефтяном рынке Арабские страны 11:13
Для очистки рек Карабаха запланирована реализация нового проекта Общество 11:11
Азербайджан договорился о дополнительных поставках газа в Турцию с 2023 года Энергетика 11:10
Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО) Культура 10:59
Коронавирус в Израиле: Около 22 тысяч зараженных, примерно 400 в тяжелом состоянии Израиль 10:57
Генсек ОПЕК выступит на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана» Туркменистан 10:48
Стоимость азербайджанской нефти превышает $84 за баррель Энергетика 10:44
Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1200 за 1 тыс. куб. м Европа 10:40
Суммарные доходы Нахчыванской АР от грузовых и пассажироперевозок превысили 36 млн манатов Транспорт 10:39
Казахстан возобновил поставки зерна и муки в Афганистан Казахстан 10:34
Официальные лица Ирана использовали крайне ошибочную риторику против Азербайджана - депутат Политика 10:34
Нефтесервисная компания Казахстана закупит трубы Тендеры 10:33
Все новости