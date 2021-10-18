В Азербайджане выявлен еще 1 245 случаев заражения коронавирусом, вылечились 409 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 245 случаев заражения коронавирусом, 409 человек вылечились, 13 человек скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 503 452 случая заражения коронавирусной инфекцией, 478 812 человек вылечились, 6 778 – скончались, число активных больных составляет 17 862.

За последние сутки в стране проведено 7 153 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 032 555.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)