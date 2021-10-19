Впервые в мире это осуществится в Азербайджане - новшество от Baku Steel Company

Ведущая металлургическая компания Кавказа Baku Steel Company готовится к реализации стартап проекта впервые осуществляемого в этой сфере не только в Азербайджане и в регионе, но и во всем мире. Проект связан с применением искусственного интеллекта в производственном процессе.

Суть новшества состоит в использовании искусственного интеллекта в электрической дуговой печи в процессе плавления металла. В настоящее время в процессе плавления для завалки шихты 60 тонной печи загружают 3-4 бадьи в зависимости от плотности металла. Подача бадьи в печь и процесс плавления металла контролируется сталелитейщиками. Однако каждый раз по разным причинам происходит задержка на 1-2 минуты в процессе опорожнения бадьи и вывода сплава. Задержка это - как потеря электроэнергии в рабочем процессе, так и производственная потеря в связи с тем, что производство в этот момент не осуществлялось.

С реализацией нового проекта, процесс принятия решения при плавке металла будет осуществляться не человеком, а искусственным интеллектом. Необходимые параметры и данные, связанные как с выводом сплава и добавлением легирующих элементов, так и с другими необходимыми процессами, будут введены в память компьютера, и процесс будет регулироваться в автоматическом режиме. То есть человеческий фактор будет сведен к минимуму и сталелитейщики будут только контролировать процесс. В случае задержки система немедленно предупредит, и будут предприняты соответствующие меры. По первоначальным подсчетам, если этот стартап будет осуществлен, то завод, работающий 24 часа в сутки, увеличит свою прибыль за счет экономии миллионов манатов в год.

Программирование проекта будет осуществлять Азербайджанский Государственный университет нефти и промышленности (ADNSU) на основе заказа и технических распоряжений OOO Baku Steel Company. В связи с этим при встрече между генеральным директором ООО Baku Steel Company Кямалом Ибрагимовым и ректором ADNSU Мустафой Бабанлы была достигнута договоренность. Процесс программирования будет проводиться под руководством преемника основателя теории нечеткой логики Лютфи Заде, всемирно известного азербайджанского ученого, профессора ADNSU Рафика Алиева, а с технической стороны процесс работы возглавит 1-ый заместитель генерального директора по производству Рамин Керимов.

Ожидается, что совместный проект будет завершен в течение года. Его планируется использовать на начальном этапе при плавке металла в печи, а затем при корректировке различных марок стали вне печи, а также планируется применять при термической обработке труб. В связи с этим после уточнения некоторых деталей в ближайшие дни между BSC и ADNSU будет подписан договор.

Отметим, что после патентования, на основе авторских прав, другие мировые компании, работающие в области металлургии также могут приобрести этот стартап с целью оптимизации процесса. Есть уже заинтересованные проектом иностранные компании.

Напомним, ООО Baku Steel Company, начавшая свою деятельность в 2001 году, является крупнейшей частной металлургической компанией на Южном Кавказе. В настоящее время BSC имеет 2 плавильных цеха с одной 60-тонной и одной 30-тонной электродуговыми печами, 3 сортовые прокатные линии, одну прокатную линию по производству бесшовных труб, одну прокатную линию по производству спирально-шовных труб, один мини-завод по производству фасонного литья и один кислородный завод.

Baku Steel Company производит высококачественную арматуру, катанку (проволоку), заготовки квадратного и круглого сечения, квадратные и круглые прутки, бесшовные и спирально-шовные трубы, а также фасонное литье различной формы. Выпускаются также швеллеры, уголки и двутавры. Продукция BSC, отвечающая требованиям множества сертификатов соответствия, включая ISO 9001:2015, пользуется большим внутренним спросом, а также экспортируется в Россию, Грузию, Казахстан, Турцию и другие страны.