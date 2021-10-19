Названа численность населения Азербайджана
БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года численность населения Азербайджана увеличилась на 25 948 человек (0,3%), достигнув на 1 сентября 10 145 081 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат.
53% от общей численности населения составляют городские жители, 47% - сельские. 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины.
С января по август этого года районными (городскими) отделами регистрации минюста были зарегистрированы 73 177 новорожденных, на каждые 1000 человек этот показатель составил 11.
53,4% новорожденных - мальчики, 46,6% - девочки. 1862 из новорожденных - двойняшки, 51 - тройняшки, 4 - четверняшки.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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