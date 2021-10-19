Назначен новый руководитель телеканала Mədəniyyət
БАКУ /Trend/ - Телеканал Mədəniyyət ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" возглавит Ульвия Кенуль, сообщили во вторник Trend в отделе медиа и связей с общественностью ЗАО.
Приказом председателя ЗАО Ровшана Мамедова заслуженный деятель искусств Ульвия Огтай гызы Керимова назначена на должность директора телеканала Mədəniyyət.
До этого она работала главным режиссером в ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".
Телеканалом Mədəniyyət ранее руководил заслуженный артист Рамиль Гасымов, который в 2020 году приказом министра культуры Анара Керимова был назначен на должность директора Дворца имени Гейдара Алиева.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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