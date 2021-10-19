В Баку еще одна школа переведена на дистанционную форму обучения

БАКУ /Trend/ - Обучение в бакинской средней школе № 322 продолжится в дистанционной форме.

Как сообщили во вторник Trend в Управлении образования города Баку, решение было принято исходя из возросшего числа случаев заражения коронавирусом в школе.

Так, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии обучение в школе № 322 приостановлено сроком на 14 дней.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)