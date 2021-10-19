В Баку еще одна школа переведена на дистанционную форму обучения
БАКУ /Trend/ - Обучение в бакинской средней школе № 322 продолжится в дистанционной форме.
Как сообщили во вторник Trend в Управлении образования города Баку, решение было принято исходя из возросшего числа случаев заражения коронавирусом в школе.
Так, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии обучение в школе № 322 приостановлено сроком на 14 дней.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
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