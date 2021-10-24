БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 29 559 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 17 011, вторую – 12 548.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 383 303. При этом первую дозу препарата получили 5 060 158, вторую – 4 323 145 человек.