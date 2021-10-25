БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 366 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 251, вторую – 115.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 383 669. При этом первую дозу препарата получили 5 060 409, вторую – 4 323 260 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)