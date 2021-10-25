Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 366 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 251, вторую – 115.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 383 669. При этом первую дозу препарата получили 5 060 409, вторую – 4 323 260 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Однажды в Баку… Жизнь состоит только из того, чтобы есть, спать и бессмысленно проводить время? (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Нынешнее и будущие поколения нашего народа всегда будут гордиться нашими шехидами
Президент Ильхам Алиев: После Губадлы мы достойно продолжили победное шествие и подняли наш государственный флаг в Шуше
Турция инвестирует порядка $8 млн в строительство лаборатории по производству ветеринарных вакцин в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового комплекса воинской части ГПС
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанции "Губадлы"
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента дороги Ханлыг-Губадлы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Губадлинский район (ФОТО/ВИДЕО)
Фильм "Sonuncu" Фариза Ахмедова завоевал награду международного кинофестиваля OFF CINEMA в Польше (ФОТО/ВИДЕО)
Только в ÄSTHETIK LAB вы можете пройти комплексную диагностику кожи на инновационном аппарате Callegari Soft FX
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в Instagram фотографией из Губадлинского района (ФОТО)
С освобождением Губадлы Лачинский коридор перешел под контроль азербайджанской армии – военный эксперт
Сенатор от штата Флорида подписала Декларацию в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)