ГЭЦ Азербайджана об изменениях в группах специальностей
БАКУ /Trend/ - Экзамены по предметам некоторых специальностей I и III групп изменены.
Как передает в среду Trend, об этом сказала председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
Она отметила, что в III группу не добавлен дополнительный предмет. Абитуриентам, которые будут поступать по специальностям "Международные отношения" и "Регионоведение", предстоит сдать экзамен по географии.
Аббасзаде сказала, что через год абитуриентам, выбравшим специальность "Информатика" в I группе, вместо химии будет разрешено сдавать экзамен по информатике.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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