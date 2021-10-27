ГЭЦ Азербайджана об изменениях в группах специальностей

БАКУ /Trend/ - Экзамены по предметам некоторых специальностей I и III групп изменены.

Как передает в среду Trend, об этом сказала председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в III группу не добавлен дополнительный предмет. Абитуриентам, которые будут поступать по специальностям "Международные отношения" и "Регионоведение", предстоит сдать экзамен по географии.

Аббасзаде сказала, что через год абитуриентам, выбравшим специальность "Информатика" в I группе, вместо химии будет разрешено сдавать экзамен по информатике.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)