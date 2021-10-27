Ровшан Акперов приговорен к 10 годам лишения свободы (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Бакинском военном суде продолжен судебный процесс по уголовному делу бывшего командующего соединением генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвиняемого в умышленном убийстве.

Как сообщает Trend, на процессе под председательством судьи Габиба Гасанова выступил адвокат Ровшана Акперова Рустам Зульфугаров.

Адвокат заявил, что обвиняемый не имеет отношения к уголовному делу, после чего попросил суд оправдать его: "Сам Ровшан сказал, что в ночь происшествия был дома с семьей и не выходил из дома до утра. Акперов услышал о смерти Эльчина Гулиева утром по дороге в посольство. С другой стороны, члены семьи Ровшана не были приглашены на следствие в качестве свидетелей. Следователь не был заинтересован в этом вопросе. Кроме того, в ходе судебного следствия никто из лиц, давших показания, не видел, что инцидент был совершен Акперовым. Поэтому прошу суд оправдать подсудимого".

Затем последнее слово на процессе произнес Ровшан Акперов.

Судьи отправились на совещание.

Согласно приговору суда, Ровшан Акперов был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

С него также будет взыскано 40 тысяч 10 манат в качестве морального ущерба семье пострадавшего Эльчина Алиева.

В то же время суд не счел необходимым лишить Р.Акперова воинских и почетных званий ввиду отсутствия соответствующего ходатайства.

Как сообщалось ранее, в ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Ровшан Акперов в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Эльчином Алиевым рядом с кафе 'Сикора" (город Киев, ул. Дегтярева, 7) примерно в три часа ночи умышленно нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался.

Ровшану Акперову было предъявлено обвинение по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана.