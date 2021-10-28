Высокотехнологичными протезами обеспечены 157 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 157 раненых участников Отечественной войны Азербайджана обеспечены 166 высокотехнологичными протезами последнего поколения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Как отмечается, 144 человека из них обеспечены высокотехнологичными протезами нижних конечностей типа "Genium", остальные - протезами верхних конечностей типа "ÖSSUR Touch Bionics".
Напомним, что обеспечение высокотехнологичными протезами раненых участников Отечественной войны Азербайджана началось с декабря прошлого года.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)
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