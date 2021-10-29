В Азербайджане должностные лица будут оштрафованы за непредоставление страховой выплаты

БАКУ / Trend / - За непредоставление страховщиком страховой выплаты лицу, имеющему на это право, без уважительных причин в порядке и сроке, установленные законом, должностные лица будут оштрафованы на сумму в 100 манатов.

Как сообщает Trend, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях предлагается внести новую статью.

Согласно статье, за нарушение страховщиком законодательства о государственном обязательном личном страховании, то есть неуплату страховщиком государственного обязательного личного страхования в порядке и сроки, установленные законом, не позднее 20 числа следующего месяца страхователь обязан уведомить об уплаченных страховых взносах. За непредставление отчетности должностные лица будут оштрафованы на сумму в 200 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)