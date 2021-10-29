В Азербайджане привлеченные к учебным сборам военнообязанные успешно выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ / Trend / - Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2021 год, в Н-ской воинской части продолжаются военные учебные сборы.
Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны, на сборах, проводимых в Азербайджане в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков группы пребывающих в запасе военнообязанных, были выполнены различные задачи.
В ходе выполнения поставленных задач военнообязанные не только совершенствуют боевые навыки и опыт, приобретенные на военной службе, но и освоят правила применения современного оружия, военной техники и оборудования, недавно принятых на вооружение азербайджанской армии.
Учебные сборы продлятся до 6 ноября.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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