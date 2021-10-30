БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 49 799 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 36 867, вторую – 12 962.

Общее количество вакцинированных по стране составляет 9 617 755, первую дозу вакцины получили 5 227 329, вторую - 4 390 426 человек.