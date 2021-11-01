Изменения в закон о госпошлинах рекомендованы на рассмотрение пленарного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Изменения в закон о госпошлинах рекомендованы на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждались следующие вопросы:

- законопроект о поправке в закон «О государственно пошлине» (первое чтение);

- законопроект о поправках в Водный, Таможенный кодексы и Градостроительный и строительный кодекс, в законы «О недрах Земли», «О рыболовстве», «О животном мире», «Об охране окружающей среды», «Об охоте», «О государственном реестре недвижимости», «О ветеринарии», «О лекарственных средствах», «О физической культуре и спорте», «О культуре», «Об обеспечении единства измерений» и «О лицензиях и разрешениях» (первое чтение);

- законопроект о поправке в закон «О страховой деятельности» (первое чтение).

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и рекомендованы на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)