Назван размер срочных надбавок, выплаченных участвующим в борьбе с коронавирусом медработникам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Госагентство по обязательному медстрахованию (ОМС) Азербайджана выплатило срочных надбавок за июль-август 2021 года к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией, примерно на 7,7 миллиона манатов, к зарплате немедицинских работников - около 1,1 миллиона манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

За указанный период медработникам частных клиник, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией, были выплачены срочные надбавки в размере 4639,12 маната.

Волонтерам, с учетом 250 манатов на человека в месяц, были выплачены в июле-августе премии в размере 7500 манатов.

Отметим, что Агентство продолжает выплату срочных надбавок за июль-август в соответствии со списками, направленными государственными и частными медучреждениями.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)