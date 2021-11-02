Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

Общество 2 ноября 2021 11:36 (UTC+04:00)
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с ректором турецкого Университета Богазичи, профессором Наджи Инджи, проректором этого университета, профессором Гурканом Кумбароглу и заместителем генерального секретаря вуза, доцентом Недимом Малкочем.

Выразив удовлетворение встречей с делегацией братской страны в БВШН, Э. Гасымов рассказал гостям об успехах Бакинской высшей школы нефти. Ректор сообщил, что из 102 человек, удостоенных Президентской стипендии в этом году, 33 - студенты БВШН.

«Это самый высокий показатель в истории азербайджанского образования. Студенты БВШН проходят производственную практику на высоком уровне в местных и зарубежных компаниях», добавил он.

На встрече широко обсуждалась реализация программы двойного диплома между двумя вузами.

Ректор Университета Богазичи, профессор Наджи Инджи высоко оценил деятельность Бакинской высшей школы нефти, которая является престижным вузом международного уровня.

В ходе встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Бакинской высшей школой нефти и турецким Университетом Богазичи. Документ о сотрудничестве подписали ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов и ректор Университета Богазичи, профессор Наджи Инджи.

Целью Меморандума о взаимопонимании является продвижение концепции интернационализма, научного сотрудничества, межкультурной интеграции и дружеских отношений между преподавателями и студентами обоих вузов путем поддержки образовательной, профессиональной и культурной деятельности.

Меморандум предусматривает развитие межвузовских отношений с целью реализации программ, считающихся необходимыми и целесообразными для обоих вузов. Документ также предусматривает обмен преподавателями и студентами, проведение совместной исследовательской деятельности, семинаров и академических встреч, обмен учебными пособиями и другими информационными материалами, а также реализацию краткосрочных специальных академических программ.

Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская высшая школа нефти и Университет Богазичи подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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