Определены правила пользования VIP-залами в аэропортах Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Определены правила пользования залами для особо важных лиц (VIP) и официальных делегаций в аэропортах Азербайджана. Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Али Асадовым.

Согласно правилам, безопасность в VIP-залах обеспечивается ЗАО «Азербайджанские авиалинии», Государственным таможенным комитетом, Государственной пограничной службой и Службой безопасности Президента Азербайджанской Республики.

Лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами должны встречать в этих залах и обслуживать на высоком уровне сотрудники ЗАО «Азербайджанские авиалинии» совместно с Государственным таможенным комитетом, Государственной пограничной службой и привлекаемыми к обслуживанию субъектами гражданской авиации.

Услуги, указанные в постановлении, будут оказываться в VIP-зале Нахчыванского международного аэропорта Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики совместно с Государственной пограничной службой, Государственным таможенным комитетом Нахчыванской Автономной Республики и привлекаемыми к обслуживанию субъектами гражданской авиации.