В Агджабеди восстановлено более 500 объектов, пострадавших вследствие армянской агрессии - госкомитет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Агджабединском районе Азербайджана вследствие агрессии армянских вооруженных сил во время 44-дневной войны подверглись разрушениям восемь жилых домов, два нежилых объекта, был нанесен ущерб более 500 строениям, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Как отмечается, в соответствии с поручением главы государства завершены ремонтно-восстановительные работы в 513 строениях, восьми частных домах и одном объекте предпринимательства, которые уже переданы в пользование владельцев: «Продолжается строительство одного нежилого объекта, а также ремонтно-восстановительные работы в пяти строениях. Эти работы в районе планируется завершить в самое ближайшее время».

По данным госкомитета, в результате армянской агрессии во время 44-дневной войны был нанесен ущерб более 13 тысячам домов в 11 городах и районах Азербайджана. Строительные и ремонтно-восстановительные работы завершены уже по более чем 12 тысячам жилых и нежилых объектов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)