Генсек ОИС поздравил азербайджанский народ с Днем Победы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсиф бин Ахмед аль-Осаймин поздравил азербайджанский народ со славной победой в 44–дневной войне и 8 ноября - Днем Победы.

Как сообщает Trend, в заявлении аль-Осаймина отмечается, что ОИС всегда выступала за урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

"Вновь призываем Армению уважать суверенитет, территориальную целостность и международно признанные границы Азербайджана и отказаться от любых территориальных претензий", - говорится в заявлении.

Генсек ОИС также высоко оценил работы по восстановлению и реконструкции, проводимые правительством Азербайджана для достойного возвращения азербайджанцев на родные земли в постконфликтный период и призвал мировое сообщество активно поддерживать этот процесс.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)