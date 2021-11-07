БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 32 940 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 972, вторую - 8 449, третью, бустерную дозу - 19 519 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 9 917 548. Первую дозу вакцины получили 4 997 506, вторую - 4 435 080 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 484 962 человека.