Граждане Азербайджана могут пройти необходимые обследования и продлить инвалидность - министр труда и социальной защиты населения

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана, обратившись по назначению, могут пройти необходимые обследования и продлить инвалидность.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждений в среду законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

Министр отметил, что в этом году заканчивается пятилетний срок инвалидности у 193 тысяч человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)