Граждане Азербайджана могут пройти необходимые обследования и продлить инвалидность - министр труда и социальной защиты населения
БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана, обратившись по назначению, могут пройти необходимые обследования и продлить инвалидность.
Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждений в среду законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.
Министр отметил, что в этом году заканчивается пятилетний срок инвалидности у 193 тысяч человек.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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