В Азербайджане выявлено еще 1 774 случая заражения коронавирусом, вылечились 2 365 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 774 случая заражения коронавирусом, 2 365 человек вылечились, 30 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 554 096 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 516 013 человек вылечились, 7 372 - скончались, число активных больных составляет 30 711.

За прошедшие сутки в стране проведено 11 350 тестов на COVID-19, а за весь период пандемии - 5 321 217.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)