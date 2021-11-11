Сборная Азербайджана проиграла Люксембургу
БАКУ /Trend/ - Азербайджан завершил выступление в отборочном раунде чемпионата мира по футболу 2022 года.
Как сообщает Trend, в последнем матче азербайджанская сборная проиграла команде Люксембурга со счетом 1:3.
Счет в игре открыл игрок Люксембурга Херсон Родригеш на 67-й минуте. Затем, на 78-й минуте, его партнер по команде Себастьян Тилль в очередной раз поразил ворота подопечных Джанни Де Бьязи. На 82-й минуте Азер Салахлы компенсировал один из пропущенных мячей.
Однако Родригеш на первой минуте добавленного времени забил третий гол своей команды.
После этой победы сборная Люксембурга с 9 очками заняла третье место в группе. В квалификационном раунде Азербайджан занял последнее место с 1 очком.
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