В Азербайджане выявлено еще 2 334 случая заражения коронавирусом, вылечились 2 092 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 334 случая заражения коронавирусом 2 092 человека вылечились, 25 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 556 430 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 518 105 человек вылечились, 7 397 - скончались, число активных больных составляет 30 928.

За последние сутки в стране проведено 13 193 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 334 410.

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: )