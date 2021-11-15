В Азербайджане изменен порядок назначения и выплаты стипендий

БАКУ /Trend / - Внесены изменения в порядок назначения и выплаты стипендий докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений, а также магистратуры Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Trend, в Постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики по этому поводу говорится, что улучшение материального положения, социального благополучия студентов является одним из ключевых факторов, играющих роль в развитии профессионального образования и обучения. В настоящее время большинство студентов пользуется соответствующими возможностями, предлагаемыми системой профессионального образования. Так, студентам учреждений профессионального образования, обучающимся за счет государства, предоставляется стипендия.

В целях установления системы стипендий, основанных на результатах в области профессионального образования, и регулирования выдачи стипендий студентам, получающим очное обучение в учреждениях профессионального образования по результатам их оценки (заочного) обучения, в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики "О порядке предоставления стипендий докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений" было принято постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики "О внесении изменений в порядок назначения и выплаты стипендий студентам магистратуры Национальной академии наук Азербайджана".

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)