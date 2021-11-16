БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершена выплата пенсий за ноябрь, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

По его данным, выплачены все пенсии за ноябрь, в том числе лицам с правом на пенсию на льготных условиях.

Отметим, что на 1 июля 2021 года в Госфонде соцзащиты на учете состояли более 1,214 миллиона пенсионеров (на 1 июля прошлого года - 1257,4 тысячи), что составляет 12,1 процента численности населения страны.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)