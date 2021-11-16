Проблем с отоплением нет - ОАО "Азеристиликтеджхизат"

Общество 16 ноября 2021 13:43 (UTC+04:00)
Проблем с отоплением нет - ОАО "Азеристиликтеджхизат"

БАКУ /Trend/ - Все котельные работают, проблем с отоплением нет, сказал во вторник Trend заведующий отделом ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафиг Алиев.

"Отопление подается со вчерашнего дня. Котельные постепенно будут поднимать температуру. Это займет пару дней. В ближайшие дни отопление будет подаваться в нормальном режиме", - сказал он.

Заведующий отделом также прокомментировал вопрос о том, что ночью температуру воды снижают.

"Это необоснованная информация. Наоборот, вечером, когда холодает, котельные повышают температуру воды", - заявил Рафиг Алиев.

Отметим, что в социальных сетях была распространена информация о том, что в некоторых частях Баку все еще нет отопления.

Напомним, что 550 котельных ОАО "Азеристиликтеджхизат" обеспечат отоплением 3 800 жилых домов и квартир, 291 школу, 150 детсадов, 159 учреждений здравоохранения, 112 других социальных объектов, финансируемых из бюджета, а также 1 188 хозяйственных объектов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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