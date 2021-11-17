В Азербайджане предложено изменить госпошлины на выдачу государственных регистрационных знаков автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено изменить госпошлины на выдачу государственных регистрационных знаков автотранспортных средств, сообщает в среду Trend.

Это предусматривает законопроект о внесении поправки в закон «О государственной пошлине», который обсуждался 17 ноября на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, пошлины за комбинацию цифр в государственном регистрационном знаке увеличиваются следующим образом:

для 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,008, 009

- разные серии - от 1 500 до 2 000 манатов;

- одна и та же серия - от 2 500 до 3 000 манатов;

для цифр 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

- разные серии - от 1 000 до 1 500 манатов;

- одна и та же серия – от 1 500 до 2 000 манатов;