Подразделения ПВО азербайджанской армии провели в Нахчыване комплексную тренировку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend / - Подразделения противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии, дислоцированные в Нахчыванской Автономной Республике, провели комплексную тренировку, сообщает в среду Trend со ссылкой на минооборону.

Тренировка началась с приведения в боевую готовность подразделений ПВО и занятия огневых и стартовых позиций.

Для совершенствования навыков личного состава в профессиональной борьбе со средствами воздушного нападения противника в реальных боевых условиях к комплексной тренировке была привлечена и армейская авиация. Экипажи мобильных зенитно-ракетных комплексов и зенитно-артиллерийских подразделений в сложных погодных условиях выполняли задачи по уничтожению наземных целей условного противника.

В конце комплексного учения, в ходе которого были выполнены действия в соответствии с инструкцией по ведению огня и правилам ведения огня против авиационных средств, были проанализированы и оценены качество работы, маневренность и уровень координации боевых отрядов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)