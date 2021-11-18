Состоялась презентация коллекции ковров ОАО «Азерхалча» «Новый взгляд на карабахские ковры». (ФОТО/ВИДЕО)

В связи с Днём памяти - 27 сентября, первой годовщиной 44-дневной Отечественной войны и 11-ой годовщиной включения традиционного азербайджанского ковроткачества в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в 2010 году, ОАО «Азерхалча» представило коллекцию ковров «Новый взгляд на карабахские ковры».

Подобно тому, как великая победа, которую мы одержали в Отечественной войне, открыла новую страницу в нашей истории, коллекция «Новый взгляд на карабахские ковры» представит вниманию любителей ковров новый образ карабахских ковров. Обширная презентация коллекции состоялась 17 ноября в выставочном зале Азерхалча в Ичери Шехер. Новые карабахские ковры созданы на основе идей заслуженного художника республики Рашада Алекперова при участии творческой группы ОАО «Азерхалча».

В рамках коллекции Рашад Алекперов представил ковер «Гасымушагы» карабахской школы ковроткачества в 4 разных цветах и ​​в дизайне, соответствующем современному вкусу и интерьеру. На создание каждого ковра уходило 4 месяца, а на ткачество - 2 месяца.

Следует отметить, что ковры «Гасымушагы» представляют собой ворсовые ковры, принадлежащие Джебраильской группе Карабахской школы ковроткачества. Ковры «Гасымушагы» связаны с названием села Гасымушагы, расположенного в административно-территориальной единице Гаджисамлинского района (ныне Лачинский район) Зангезурского региона.

В церемонии открытия выставки приняли участие видные общественные и политические деятели, а также известные деятели искусства страны. Открыл мероприятие и поприветствовал всех председатель правления ОАО «Азерхалча» Эмин Маммадов. В своем выступлении Эмин Маммадов отметил, что представление карабахских ковров, которые являются нашим национальным и духовным наследием в более современном виде, повышает интерес к этим коврам в сегодняшнем меняющемся и глобализирующемся мире. «Пусть современные и красочные карабахские ковры будут самым ценным украшением современных интерьеров в любой точке мира! Пришло время всему миру увидеть в современном дизайне уникальные жемчужины азербайджанского ковроткачества, которые на протяжении 11 лет внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Выступая на церемонии, автор идеи Рашад Алекперов сказал: «В классических коврах «Гасымушагы» я вижу элементы борьбы, войны и победы. В своих коврах я использовал ковер «Гасымушаги» как форму. Изменение цвета - это проявление моего настроения, происходящих процессов и моих мыслей о будущем».

Стоит отметить, что площадь каждого из представленных в четырёх цветах ковров составляет 4 кв.м. Всего можно будет заказать 44 ковра.