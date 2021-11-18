В рамках ЧМ в Баку определились финалистки в прыжках на акробатической дорожке

БАКУ /Trend/ - В рамках соревнований 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке среди женщин, сообщает в четверг Trend.

В финал прошли: Кэнди Бриер-Ветиллард (Франция, 67.400 балла), Меган Кили (Великобритания, 66.800 балла), Тахина Питерс (Бельгия, 66.500 балла), Тиа Тейлор (США, 65.000 балла), Люси Тумоин (Франция, 64.900 балла), Меган Сурман (Великобритания, 64.800 балла), Ирина Силичева (Россия, 64.600 балла) и Луиза ван Регенмортел (Бельгия, 64.300 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на них представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)