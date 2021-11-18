На ЧМ в Баку определились финалисты среди команд по прыжкам на двойном мини-батуте среди мужчин

БАКУ /Trend/ - В рамках соревнований 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку определились финалисты среди команд по прыжкам на двойном мини-батуте у мужчин, сообщает в четверг Trend.

В финал прошли команды, представляющие Россию (232.200 балла), США (224.600 балла), Испанию (220.600 балла), Великобританию (217.300 балла) и Португалию (212.800 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на них представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)