Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 33 072 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 482, вторую - 6 842, третью - 21 748 человек.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 267 178. Первую дозу вакцины получили 5 047 093, вторую - 4 519 516, третью - 700 569 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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