В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в программе прыжков на акробатической дорожке и двойном мини-батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

В программе прыжков на акробатической дорожке среди женщин первую ступень пьедестала заняла гимнастка из Великобритании Меган Кили, на втором месте - Люси Тумоин (Франция), третье место заняла Тахина Питерс (Бельгия).

В программе прыжков на двойном мини-батуте среди мужчин золотую медаль завоевал Василий Макарский (Россия), серебряная медаль у Диого Кабрала (Португалия), "бронза" досталась Рубену Падилья (США).

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку разыгрываются 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)