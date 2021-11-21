В Баку состоялась торжественная церемония закрытия 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 21 ноября, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония закрытия 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend. Прошел парад флагов стран, принявших участие в чемпионате мира.

На церемонии закрытия выступил президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, который отметил, что чемпионат мира прошел замечательно.

"Баку, большое спасибо за проведение такого прекрасного соревнования в это непростое время. Мы стали свидетелями отличных выступлений во всех категориях. Поздравляю всех спортсменов, которые решительно выступали в различных финалах. Это было красивое зрелище! Чемпионат мира был превосходно организован. Выражаю признательность Федерации гимнастики Азербайджана и организационному комитету", - сказал президент FIG.

Далее состоялась церемония передачи флага Международной Федерации гимнастики (FIG). Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде передала флаг Моринари Ватанабэ, а он в свою очередь передал флаг председателю Федерации прыжков на батуте Болгарии Стояну Димитрову.

Отметим, что чемпионат мира по прыжкам на батуте 2022 года пройдет в Софии (Болгария).

Затем на мероприятии было продемонстрировано увлекательное гимнастическое представление.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревновании приняли участие около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал серебряную медаль в прыжках на акробатической дорожке.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)